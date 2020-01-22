В Николаевской области задержали наркогруппировку, в состав которой входил патрульный
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Николаевской области правоохранители задержали членов организованной группы наркодилеров, в которую входил патрульный полицейский. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, совместно с Николаевским управлением ДВБ Нацполици и прокуратурой Николаевской области разоблачили организованную преступную группу в составе полицейского и четырех гражданских лиц, которые наладили незаконное производство, хранение и сбыт психотропного вещества - амфетамина (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, полицейский Управления патрульной полиции в Николаевской области осуществлял "прикрытие" противоправной деятельности группы лиц, занимавшейся изготовлением амфетамина. Кроме того, патрульный покупал психотропное вещество для собственного употребления и дальнейшего распространения среди своего окружения, в том числе сотрудников полиции.
В результате обысков по местам незаконного производства психотропов и проживания участников группировки изъято амфетамин и значительное количество оружия и боеприпасов.
Неотложные следственные действия продолжаются. Два человека задержаны, решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомирской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, участники которой наладили масштабное изготовление и сбыт на территории области синтетических психотропных веществ.