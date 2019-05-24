Во Львовской области водитель Mercedes погиб в ДТП, не справившись с управлением
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Во Львовской области, в селе Горняк водители иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП один человек погиб, еще трое в реанимации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области.
"23 мая в 16:25 в Службу спасения "101" от диспетчера медицины катастроф поступило сообщение о том, что в селе Горняк Червоноградского горсовета на ул. И.Франко, водитель автомобиля Mercedes-Benz W140, не справился с управлением и въехал в дерево", - сообщили в пресс-службе.
Спасатели сразу выехали к месту происшествия. Как выяснилось в результате ДТП один человек погиб и три человека были травмированы. Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлического инструмента проводились работы по деблокированию одного пострадавшего и отключению аккумуляторной батареи. Травмированных в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Червоноградской центральной горбольницы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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