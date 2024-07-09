В Станице Луганской захватчики "национализируют" жилье даже при наличии хозяев, 750 детей из оккупированной Луганщины в Астрахани будут заниматься в военно-патриотическом лагере, Невское и Макеевка - под вражеским огнем. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Включая недвижимость в перечень объектов, подлежащих так называемой "национализации", оккупационные власти не всегда проверяют, обновлены ли данные в соответствующем реестре недвижимости, имеются ли долги за коммунальные услуги, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что объявление о признании за 30 суток этого жилья бесхозным публикуют без даты - то есть забрать могут и за неделю, не дожидаясь отведенного срока. Такая практика в последнее время стала распространенной, в частности, в Станице Луганской.

Также сообщается, что якобы из-за лесных пожаров, возникших вокруг Кременщины, оккупанты решили отправить "на отдых" 137 детей района в астраханскую область. В военно-патриотическом лагере с ними будут заниматься представители армии рф.

Обычно там учат управлять дронами и повышают уровень военно-патриотического воспитания. В целом этот лагерь должен принять 750 детей из так называемой "ЛНР".

Леса в этой местности горят уже несколько месяцев. И захватчики не в состоянии противодействовать стихии - отсутствуют спецтехника и соответствующий приказ "сверху". Местным детям повезло, потому что просто наступила очередь. Они, возможно, и вернутся, а вот пожары никуда не денутся.

Дополнение

По словам главы Луганщины Лысогора захватчики бьют по селам, зная, что там остаются гражданские. Разрушают жилую застройку в Невском, которое было обстреляно из ствольной артиллерии. По Макеевке россияне тоже попали из артиллерии, трижды ударили из реактивных систем залпового огня. Активно в этой местности оккупанты применяли беспилотники. За прошедшие сутки бои шли вблизи Стельмаховки, Грековки, Невского и Макеевки.

Значительную часть информации о жилье, которое можно "отжать", захватчикам сообщают соседи или другие "доброжелатели", потому что ждут, что достанется и им. Или непосредственно россияне решили выбрать такой дом для проживания, поэтому быстро запускают процедуру.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 553 410 человек личного состава и 8178 танков.