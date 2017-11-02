В Луганской области без света четыре населенных пункта

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"По состоянию на 7:00 2 ноября остаются обесточенными 4 населенных пункта в Луганской области, которые были обесточены 1 ноября в результате ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 2 ноября на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег.