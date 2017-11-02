В Луганской области без света четыре населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Луганской области остаются обесточенными четыре населенных пункта из-за непогоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня в Киеве ожидается дождь
"По состоянию на 7:00 2 ноября остаются обесточенными 4 населенных пункта в Луганской области, которые были обесточены 1 ноября в результате ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 2 ноября на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег.