На Луганщині без світла чотири населених пункти

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"Станом на 7 годину 2 листопада залишаються знеструмленими 4 населених пункти у Луганській області, які були знеструмлені 1 листопада внаслідок погіршення погодних умов", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 2 листопада на більшості території України очікуються дощ і мокрий сніг.