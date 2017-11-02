На Луганщині без світла чотири населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Луганщині залишаються знеструмленими чотири населених пункти через негоду. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
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"Станом на 7 годину 2 листопада залишаються знеструмленими 4 населених пункти у Луганській області, які були знеструмлені 1 листопада внаслідок погіршення погодних умов", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 2 листопада на більшості території України очікуються дощ і мокрий сніг.