На Кубани в российском порту "Кавказ" масштабный пожар: вероятно, есть попадание в паром, где были цистерны с горючим

На Кубани, что в рф, вероятно, есть "прилет" в порту "Кавказ". Telegram-каналы предполагают, что украинской ракетой взорван паром, где были цистерны с топливом. В сети распространяются фото столбов дыма, передает УНН.

Детали

В воинских частях Севастополя включили тревогу, Керченский мост перекрыли, а на Кубани куда-то попали. Через пролив видно дым, поднимающийся с российской стороны, сообщил "Крымский ветер".

"Дым на Таманском полуострове поднимается из района порта "Кавказ"... Туда уже несколько раз прилетало раньше", - говорится в сообщении.

Впоследствии "Крымский ветер" сообщил, что в порту "Кавказ" украинской ракетой взорван паром.

"Судя по дыму, можем предположить, что были на пароме цистерны с топливом.

Наш источник в керченском порту сообщает, что в порту "Кавказ" попали в паром "Акватрейдер", который уже был загружен железнодорожными цистернами с топливом... Паром с цистернами горит не просто сильно, а очень сильно", - говорится в сообщении.