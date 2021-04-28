На коронавирусную инфекцию в мире заболело более 149,3 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже почти 149,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 149,328,858 человек, из них выздоровели 126,982,137 человек. Количество умерших возросло до 3,148,781.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,927,091), Индия (17,988,637), Бразилия (14,446,541), Франция (5,534,313), Россия (4,779,425), Турция (4,710,582), Великобритания (4,409,631) и Италия (3,981,512).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (587,384), Бразилии (395,324) и Мексике (215,547).
Дополнительно
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.