На границе с Польшей в очередях застряли 950 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По состоянию на 8:00 вторника на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 950 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 100 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 120 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 40, в ПП "Краковец - Корчева" - 130 (170 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Грушев - Будомеж "- 120, в ПП "Смильница - Кросценко" - 20, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 200 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 10 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.