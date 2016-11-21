В Киевской области приговорили экс-чиновника райгосадминистрации
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Бывшего исполняющего обязанности председателя Киево-Святошинской районной государственной администрации осудили за злоупотребление служебным положением. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
В декабре 2012 года и.о. председателя РГА подписал распоряжение о прекращении права постоянного пользования земельными участками Государственного предприятия Научно-исследовательского производственного агрокомбината "Пуща-Водица" о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в собственность общей площадью 350 га стоимостью 373,9 млн грн.
Во время досудебного расследования и судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и сотрудничал со следствием в раскрытии правонарушения.
Поэтому приговором суда экс-чиновнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления сроком на 2 года, а также выплаты штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан. На основании ст.75 УК Украины лицо освобождено от основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
Сейчас следствие по уголовным процессам в отношении других должностных лиц, причастных к хищению земель ГП НДВАК "Пуща-Водица", продолжается.