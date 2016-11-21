На Київщині засудили екс-посадовця райдержадміністрації

У грудні 2012 року в.о. голови РДА підписав розпорядження про припинення права постійного користування земельними ділянками Державного підприємства Науково-дослідного виробничого агрокомбінату “Пуща-Водиця” про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність загальною площею 350 га вартістю 373,9 млн грн.

Під час досудового розслідування та судового розгляду підсудний повністю визнав вину та співпрацював зі слідством у викритті правопорушення.

Відтак, вироком суду екс-чиновнику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах держвлади, місцевого самоврядування строком на 2 роки, а також виплати штрафу у вигляді 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На підставі ст.75 КК України особу звільнено від основного покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Наразі досудове слідство у кримінальних провадженнях стосовно інших посадовців, причетних до розкрадання земель ДП НДВАК “Пуща-Водиця”, триває.