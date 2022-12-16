В Киевской области работает ПВО - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киевской области работают силы ПВО. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Телеграм, пишет УНН.
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"Жители Киевской области! В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях", - отметил Кулеба.
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По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара.