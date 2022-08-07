На нескольких направлениях враг пытался наступать, но был отброшен – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Продолжаются сто шестьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад, говорится в вечерней сводке Генштаба, пишет УНН.
Детали
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Долгенького, Большой Камышевахи, Сулиговки, Родного, Богородичного и Краснополья.
Вблизи Богородичного и Долины враждебная разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением.
На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Райгородок, Звановка. Нанес авиаудар неподалеку от Спорного.
Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение близ Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Константиновка, Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское. Противник задействовал авиацию у Бахмута, Соледара и Зайцево.
Силами разведывательной группы враг пытался определить систему обороны наших войск недалеко от Белогоровки. Группа обнаружена и обезврежена.
Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковлевка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении захватчики совершали обстрелы из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Красногоровка и Нью-Йорк. Авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки.
Российские оккупанты пытались прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы вдоль линии столкновения. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Большая Новоселка.
На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка, Новониколаевка, Александровка, Мирное, Великое Артаково и Таврическое. Вел наступательные бои у Благодатного, успеха не имел, отошел.
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