На Киевщине нет попаданий и повреждений инфраструктуры из-за ночной атаки

В ночь на 16 декабря враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась почти пять часов. В регионе работали силы ПВО. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

Информацию о ночной атаке тщательно проверяем и анализируем. Все оперативные службы работают. Спасибо нашей ПВО, мобильным огневым группам за надежную защиту. В очередной раз обращаемся к каждому жителю области. Не пренебрегайте опасностью. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги говорится в сообщении.

ПВО сбила все беспилотники, атаковавшие Киев16.12.23, 05:30 - [views_0]