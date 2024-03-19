На Киевщине 14-летнюю девочку несколько раз ударили ножом

17 марта в Белой Церкви парень несколько раз ударил ножом 14-летнюю девушку. Ему сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Как отмечается, инцидент произошел 17 марта около 16 часов вблизи развлекательного заведения в центре города.

Пострадавшей вызвали карету скорой помощи, после приезда которой ребенка госпитализировали в больницу.

Нападающим оказался несовершеннолетний парень.

Его задержали неподалеку от места совершения преступления. Сейчас он будет находиться в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения.

Следователи по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений сообщили несовершеннолетнему о подозрении (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Дополнение

В Каменце-Подольском Хмельницкой области мужчина ударил женщину и ее мужа ножом во время ссоры в супермаркете, ранив обоих.