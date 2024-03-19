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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине 14-летнюю девочку несколько раз ударили ножом

На Киевщине 14-летнюю девочку несколько раз ударили ножом

Киев  •  УНН

19 марта 2024, 09:04  •  12781 просмотра

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Несовершеннолетний парень нанес несколько ножевых ранений 14-летней девочке возле развлекательного заведения в Белой Церкви Киевской области 17 марта.

 17 марта в Белой Церкви парень несколько раз ударил ножом 14-летнюю девушку. Ему сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области. 

Детали 

Как отмечается, инцидент произошел 17 марта около 16 часов вблизи развлекательного заведения в центре города. 

Пострадавшей вызвали карету скорой помощи, после приезда которой ребенка госпитализировали в больницу. 

Нападающим оказался несовершеннолетний парень. 

Его задержали неподалеку от места совершения преступления. Сейчас он будет находиться в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения.

Следователи по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений сообщили несовершеннолетнему о подозрении (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Дополнение 

В Каменце-Подольском Хмельницкой области мужчина ударил женщину и ее мужа ножом во время ссоры в супермаркете, ранив обоих. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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