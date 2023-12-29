На Хмельнитчине взрывы, вероятно, работает ПВО
ПВО, вероятно, была активирована в ответ на воздушную тревогу в Хмельницкой области после угрозы со стороны российских беспилотников "шахед".
США одобрили срочную продажу снарядов M107 Израилю на $147,5 млн без рассмотрения Конгрессом
США одобрили продажу Израилю снарядов M107 на сумму 147,5 млн долларов, а Блинкен объявил чрезвычайное положение в обход Конгресса.
ООН осудила дроновую и ракетную атаку России на Украину
ООН раскритиковала недавние атаки России в Украине, сообщив о 31 погибшем гражданском и 160 раненых.
Корниенко об идее отправить нардепов на фронт
Александр Корниенко заявил, что нет юридических оснований для мобилизации народных депутатов, но признает общественный запрос на большую подотчетность парламентариев на фоне политического недовольства в Украине.
Глава Пентагона и министр обороны Украины пообщались по телефону
Министр обороны США Остин и министр обороны Украины Умеров обсудили вопросы поддержки Украины в условиях российских воздушных атак, пообещав поддерживать постоянные контакты.
Канада продолжит поддерживать Украину - министр обороны
Министр обороны Канады Билл Блэр осудил нападения России на украинские города и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Канады.
Во Львове обломки российской ракеты уничтожили дерево памяти погибших воинов - Нацгвардия
Российская ракета уничтожила памятное дерево во Львове, посвященное погибшему украинскому гвардейцу Руслану Степуле.
В Белгороде взрывы, сообщают о воздушных целях на подлете к городу
Противовоздушная оборона России якобы перехватила цели вблизи Белгорода воздушные цели. Один человек погиб и один был ранен.
Президент Аргентины официально отклонил приглашение присоединиться к БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Майли отклонил приглашение Аргентины присоединиться к БРИКС, сосредоточившись на укреплении связей с Вашингтоном.
Сумщина: в регионе прогремело более восьмидесяти взрывов
Российские войска обстреляли восемь громад Сумской области, осуществив 20 атак применив минометы, артиллерию и самоходные орудия, что привело к разрушениям и ранениям.