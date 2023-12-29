На Хмельнитчине взрывы, вероятно, работает ПВО

В Хмельницкой области раздаются взрывы, вероятно, это работа противовоздушной обороны, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога.

Детали

Известно, что в 23:05 в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу, связанную с атакой российских "шахедов". Во время нее были слышны звуки взрывов.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе для Хмельницкой области и движении ударных БПЛА по территории Винницкой области в западном направлении и угрозу для Хмельницкой области.

В 23:51 Воздушные Силы сообщили, что вражеские дроны движутся на Староконстантинов в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области ночью обезвредили три "шахеда" - ОВА