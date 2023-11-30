На Хмельнитчине работала ПВО
Киев • УНН
Российские военные атаковали Хмельницкую область беспилотниками; противовоздушная оборона отреагировала, и жители услышали взрывы, по словам Сергея Тюрина.
Ночью 30 ноября российские военные нанесли удары по Хмельнитчине беспилотниками "шахеды". Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
Он уточнил, что жители Шепетовского района могли слышать звуки взрывов, это работали силы противовоздушной обороны.
Жители Шепетовского района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях
ЧИТАЙТЕ также: в Винницкой области взрывы, работает ПВО
На Хмельнитчине работала ПВО
Российские военные атаковали Хмельницкую область беспилотниками; противовоздушная оборона отреагировала, и жители услышали взрывы, по словам Сергея Тюрина.
В Казахстане из-за пожара в хостеле погибли 13 человек
В результате ночного пожара в хостеле Алма-Ати погибли 13 человек, предположительно, от отравления угарным газом; еще 59 человек были эвакуированы.
Военная помощь Украине укрепляет оборонно-промышленную базу США-Пентагон
Министерство обороны США активизировало отечественную оборонную промышленность, выделив более 27 миллиардов долларов поставщикам в 37 штатах для оказания помощи Украине, что привело к исторической мобилизации и расширению производства военной техники.
Премьер-министр Словакии Фицо встретится с послами России и США
После 24 февраля 2022 года с послами страны-агрессора встречались разве что представители министерств иностранных дел.
В Винницкой области взрывы, работает ПВО
Взрывы слышны в Винницкой области, там работает противовоздушная оборона. Жителей призывают заботиться о собственной безопасности во время продолжающейся воздушной тревоги.
Бывший госсекретарь США Генри Кисинджер умер в возрасте 100 лет
Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, оказав значительное влияние на внешнюю политику США. Киссинджер умер в Коннектикуте, до последних дней оставаясь активным участником глобальной дипломатии.
У берегов Японии разбился военный самолет США, по меньшей мере один человек погиб
Военный самолет США упал в море у японского острова Якусима во время тренировочного полета, в результате чего погиб по меньшей мере один из восьми членов экипажа; состояние двух других выясняется.
Быстрая ходьба защищает от диабета второго типа-исследование
Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что быстрая ходьба, особенно со скоростью более 6 км/ч, снижает риск развития диабета 2 типа на 39%.
Боррель объяснил присутствие Лаврова на саммите ОБСЕ
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову было разрешено на саммите ОБСЕ непосредственно услышать критику ЕС действий России.
Франция завершит работу над соглашением о безопасности с Украиной в начале 2024 года
Франция намерена завершить работу над соглашением о безопасности с Украиной в начале следующего года, чтобы наметить поддержку, включая гуманитарную, военную и финансовую помощь.