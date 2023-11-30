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На Хмельнитчине работала ПВО

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 04:10  •  2968 просмотра

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Российские военные атаковали Хмельницкую область беспилотниками; противовоздушная оборона отреагировала, и жители услышали взрывы, по словам Сергея Тюрина.

Ночью 30 ноября российские военные нанесли удары по Хмельнитчине беспилотниками "шахеды". Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Он уточнил, что жители Шепетовского района могли слышать звуки взрывов, это работали силы противовоздушной обороны.

Жители Шепетовского района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях

написал Тюрин.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
На Хмельниччині працювала ППО
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На Хмельнитчине работала ПВО

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