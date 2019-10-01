В Хмельницкой области ликвидировали поставку крупной партии психотропов из Восточной Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Хмельницком правоохранители задержали трех местных жителей, которые контрабандой ввозили большие партии психотропных препаратов с одной из стран Восточной Азии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Участники организованной группы наладили нелегальные поставки "товара" через сеть международных почтовых отправлений. Наркотики дельцы сбывали оптом и в розницу на территории региона", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали организатора наркобизнеса по месту жительства. В ходе санкционированных обысков у злоумышленников изъято более 3 кг амфетамина, почти полкилограмма психотропного вещества "Альфа ПВП", более 500 таблеток экстази, 20 марок ЛСД, а также паспорта на подставных лиц, для получения почтовых отправлений.
Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более полутора миллиона гривен.
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Киеве разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина, трех человек взяли под стражу.