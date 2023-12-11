На Херсонщине за сутки два человека ранены из-за обстрелов россиян
Киев • УНН
Два человека получили ранения в Херсонской области в результате 84 российских обстрелов с применением различного тяжелого вооружения, которые также были направлены на жилые районы и учреждения.
В Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека получили ранения. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За минувшие сутки российская армия совершила 84 обстрела, выпустив 435 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по Херсонской области.
По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение и медицинское учреждение в Херсоне.
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На Херсонщине за сутки два человека ранены из-за обстрелов россиян
Два человека получили ранения в Херсонской области в результате 84 российских обстрелов с применением различного тяжелого вооружения, которые также были направлены на жилые районы и учреждения.
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