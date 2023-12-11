На Херсонщине за сутки два человека ранены из-за обстрелов россиян

Президент Аргентины после инаугурации сократил количество министерств с 18 до 9

Президент Аргентины Хавьер Милей сократил количество министерств с 18 до 9 всего за несколько часов после своей инаугурации. Среди сохраненных министерств - оборона, иностранные дела и экономика; несколько других были понижены в ранге или объединены.