На Херсонщине в опасных населенных пунктах остаются 149 детей

Восемь украинских детей, которых похитили россияне, вернулись домой на день Святого Николая

Восемь детей в возрасте от 8 до 18 лет были возвращены в Украину из россии через Катар, как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это небольшая часть из подтвержденных 20 000 депортаций.