На Херсонщине в опасных населенных пунктах остаются 149 детей

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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

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Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  115905 просмотра

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Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
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Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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Города и провинции по всему Китаю накопили огромную сумму скрытого долга.

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Украине удалось экспортировать только 50% запланированных объемов сельскохозяйственной продукции, заявил Дмитрий Соломчук из Комитета Верховной Рады, сославшись на трудности, которые включают обеспечение безопасности на море.

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Украина экспортировала лишь 50 процентов агропродукции из запланированных объемов