На Херсонщине в опасных населенных пунктах остаются 149 детей
Власти Херсонской области продолжают призывать семьи с детьми эвакуироваться из опасных районов, 651 ребенок уже эвакуирован, но 149 несовершеннолетних все еще остаются в 8 населенных пунктах.
Россия планирует распространять пропагандистскую литературу в мировых библиотеках
российская академия наук стремится распространять свою пропагандистскую литературу на международном уровне через программы библиотечного обмена, пытаясь оправдать претензии россии на оккупированные регионы Украины и имитировать глобальную поддержку военных действий москвы.
С начала года украинские банки получили прибыль более 122 миллиардов гривен
Несмотря на полномасштабное вторжение, банковская система Украины заработала более 630 миллиардов гривен, что свидетельствует о доверии граждан и бизнеса, сообщил член Совета НБУ Василий Фурман.
Посвящена защитникам и защитницам: в Киеве засветили главную елку страны
Рядом с елкой есть фотозона в виде сердца, которая тоже посвящена нашим защитникам. И маленькие елочки, украшенные желтыми и синими сердцами.
США обвиняют российских солдат в военных преступлениях против американца в Украине
США предъявили обвинения четырем российским солдатам в военных преступлениях за похищение и пытки американца в Украине, что стало первым применением закона для судебного преследования за военные преступления против граждан США.
Восемь украинских детей, которых похитили россияне, вернулись домой на день Святого Николая
Восемь детей в возрасте от 8 до 18 лет были возвращены в Украину из россии через Катар, как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это небольшая часть из подтвержденных 20 000 депортаций.
В Госспецсвязи прогнозируют, что в 2024 Россия прибегнет к более сложным кибератакам
Украинские эксперты прогнозируют более сложные российские кибератаки в 2024 году, потенциально с использованием искусственного интеллекта.
Взрыв на Днепропетровщине: украинские военные сбили вражескую ракету - ОВА
Украинские силы перехватили и сбили вражескую ракету в Днепропетровской области, что подтвердили региональные чиновники Николай Лукашук и Сергей Лысак.
В Китае назрела колоссальная проблема скрытого долга-WSJ
Города и провинции по всему Китаю накопили огромную сумму скрытого долга.
Украина экспортировала лишь 50 процентов агропродукции из запланированных объемов
Украине удалось экспортировать только 50% запланированных объемов сельскохозяйственной продукции, заявил Дмитрий Соломчук из Комитета Верховной Рады, сославшись на трудности, которые включают обеспечение безопасности на море.