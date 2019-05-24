В Херсонской области задержали осужденного за границей иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Полиция Херсонской области задержала гражданина Германии, объявленного в международный розыск. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Мужчина 1987 года рождения в прошлом году в Германии был приговорен к тюремному заключению за кражу с отягчающими обстоятельствами и объявлен в розыск.
На данный момент мужчина задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, в "Борисполе" задержали иностранца из списков Интерпола.