На Херсонщині затримали засудженого за кордоном іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Поліція Херсонської області затримала громадянина Німеччини, оголошеного у міжнародний розшук. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік 1987 року народження минулого року у Німеччині був засуджений до тюремного ув’язнення за крадіжку з обтяжуючими обставинами та оголошений у розшук.
Наразі чоловіка затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо його екстрадиції.
Нагадаємо, у "Борисполі" затримали іноземця зі списків Інтерполу.