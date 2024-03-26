На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  42573 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  53885 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  112347 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  109380 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  141035 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133580 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179062 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166893 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155419 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216082 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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21 марта 2024, 11:56  •  438545 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  523417 просмотра

На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших

В Чугуевском районе Харьковской области нашли останки семьи, которая подорвалась два года назад, когда ехала на автомобиле и наткнулась на взрывное устройство.

Война •   •  4037 просмотра
На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших

Генштаб: на фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Лиманском направлениях

Российские войска нанесли 4 ракетных и 52 воздушных удара, 43 раза обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры, тогда как украинские войска отбили многочисленные атаки на многих направлениях.

Война •   •  3791 просмотра
Генштаб: на фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Лиманском направлениях

Упала вчера в частном секторе Киева: взрывотехники изъяли боевую часть ракеты

Взрывотехники полиции Киева изъяли обломок ракеты со взрывчаткой и детонаторами, которая упала в жилом квартале. Его вес достиг более 20 килограмм.

Война •   •  3611 просмотра
Упала вчера в частном секторе Киева: взрывотехники изъяли боевую часть ракеты

Окружение путина не видит связи Украины с нападением на москву - Bloomberg

Даже ближайший соратник, белорусский диктатор александр лукашенко, похоже, подрывает утверждение путина о том, что подозреваемые пытались сбежать в Украину.

Война •   •  8597 просмотра
Окружение путина не видит связи Украины с нападением на москву - Bloomberg

Юношеская сборная Украины по футболу победила Швейцарию и вышла на Евро-2024

Сборная Украины по футболу U19 разгромила Швейцарию со счетом 3:0 и квалифицировалась на Евро-2024, не пропустив ни одного мяча.

спорт •   •  6343 просмотра
Юношеская сборная Украины по футболу победила Швейцарию и вышла на Евро-2024

россия заставляет свои компании сократить добычу нефти - Reuters

россия требует от своих нефтяных компаний сократить добычу до 9 миллионов баррелей в сутки до конца июня в соответствии с обязательствами ОПЕК+.

Новости Мира •   •  6381 просмотра
россия заставляет свои компании сократить добычу нефти - Reuters

100 тыс. долл. за махинации в медсфере в прифронтовой зоне: на взятке разоблачили двух депутатов Сумского облсовета

Двух депутатов Сумского областного совета, один из которых является директором больницы, поймали с поличным, когда они предлагали взятку в размере $100 000 главе Сумской городской военной администрации за объединение медицинских учреждений и обеспечение финансовых "откатов". Как стало известно УНН из собственных источников речь о Владимире Поцелуеве, который является директором Клинической больницы св.Пантелеймона Сумского городского совета и Расула Магомед-Шариповича Галаева.

политика •   •  7649 просмотра
100 тыс. долл. за махинации в медсфере в прифронтовой зоне: на взятке разоблачили двух депутатов Сумского облсовета

Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольский район, повреждены дома, предприятие и санаторий

Во вторник российские оккупанты 15 раз обстреляли Никопольский район, используя тяжелую артиллерию и ударные беспилотники, повредив 10 частных домов, хозяйственное здание, частное предприятие, санаторий и несколько линий электропередач, но обошлось без жертв.

Общество •   •  9207 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольский район, повреждены дома, предприятие и санаторий

Противотанковые рвы и линии заграждения: в ОВА показали, как строят вторую линию обороны на Херсонщине

Украина активно строит вторую линию обороны с противотанковыми рвами и невзрывными заграждениями на деоккупированной части Херсонской области для защиты освобожденных территорий.

Война •   •  10874 просмотра
Противотанковые рвы и линии заграждения: в ОВА показали, как строят вторую линию обороны на Херсонщине

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Алексей Данилов вероятно был уволен с должности секретаря СНБО из-за его противоречивых заявлений, которые повредили имиджу Украины, а также отсутствия коммуникации с окружением Президента.

Война •   •  42573 просмотра
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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО