На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших

На Харьковщине в Чугуевском районе полицейские нашли машину с останками семьи, которые подорвались еще два года назад. Об этом сообщили в полиции Харьковщины, передает УНН.

Следователи Чугуевского РУП провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства и останки тел. Предварительно, преступление произошло в 2022 году во время оккупации населенного пункта. Мужчина с женой и сыном ехали на машине и подорвались на взрывном устройстве. От полученных травм они скончались на месте. - сообщили в полиции региона.

Детали

Правоохранители Чугуевского районного управления полиции получили сообщение о том, что между селами Граково и Мосьпаново во время проведения работ по очистке территории от вражеских взрывоопасных предметов обнаружены останки людей.

Сейчас полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить личности погибших и причин их смерти. Отмечается, что копы нашли вероятного родственника погибших и отобрали у него образцы ДНК.

По факту смерти возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.