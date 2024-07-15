рф продолжает обстрелы по многочисленным гражданским объектам на границе Черниговской области: за прошедшие сутки ударам подверглись Новгород-Северская, Семеновская, Сновская общины. Пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

В течение суток российские войска нанесли удары FPV- дронами, из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Всего зафиксирован 41 взрыв.

По данным Facebook-страницы "Северная граница. Госпогранслужба" распределение ударов было следующим:

Новгород-Северская: 4 взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Ковпинка и Михальчина Слобода.

Семеновская община: 29 взрывов (приходов, вероятно из FPV- дронов, миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Карповичи, Тимоновичи, Гремячка и Блешня.

Сновская громада: 8 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) по н.п. Елино

Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним,

УНН сообщал, что ВС РФ 17 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 90 взрывов в разных населенных пунктах.