На фронте важны как пехотинцы, так и повара или слесари. Всегда есть нехватка ресурса - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью ВВС Украина отметил, что сейчас во всех воинских частях и группировках есть недостаток как человеческого, так и технического ресурсов, передает УНН.

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Как отметил Тарнавский, всегда есть нехватка ресурса - как человеческого, так и технического, и сколько бы ресурсов не было - этого все равно мало.

То, что для победы в этой войне нам реально нужны дополнительные силы и средства - мы все это прекрасно понимаем. Потому что те люди, которые сегодня выполняют задачи, они имеют такое понятие, как усталость. Поэтому их нужно подменить, заменить. Как в спортивных матчах, в футболе эта смена проходит - точно так же и здесь - сказал командующий.

Он отметил, что когда нет ресурса для замены - это, к сожалению, истощение для личного состава.

"Наступает моральная усталость во время выполнения боевых задач. И здесь в значительной степени пригодятся умения и навыки каждого командира. Где-то подменить, заменить, отреагировать. На фронте нужны и важны как пехотинцы, так и повара или слесари. Каждый должен выполнять свою задачу. Поэтому сегодня трудно, но продолжаем выполнять задачи", - добавил Тарнавский.

Кроме того генерал отметил, что некоторые бойцы теряют моральное состояние, а некоторые наоборот его поддерживают.

"Здесь есть понятие такое - психологическая помощь, моральная помощь. Где-то есть усталость - мы проводим соответствующие шаги, чтобы подсказать, поддержать. Очень хорошо срабатывает поддержка товарища, поддержка близких. Поэтому сегодня как мы из этого вопроса выходим - где-то отпуск, где-то отдохнули", - резюмировал командующий.

Напомним,

Украинский командующий Тарнавский отмечает проблемы с точностью боеприпасов и противовоздушными системами; подчеркивает потребность в F-16 для более жестких условий 2024 года.