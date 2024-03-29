На Франковщине вражеские обстрелы были по объекту энергетической инфраструктуры, пострадавших нет - прокуратура

В Ивано-Франковской области под вражеским обстрелом сегодня утром был объект энергетической инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

По данным следствия, утром 29 марта 2024 года вооруженные силы рф нанесли очередной ракетный удар по территории Ивано-Франковской области. Вражеские обстрелы были по объекту энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет - говорится в сообщении ОГП.

Как отмечается, на местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление рф.

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее УНН сообщил, что этой ночью российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине, в том числе в Ивано-Франковской области, но силы противовоздушной обороны нейтрализовали воздушные цели.

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль