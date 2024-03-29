Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
На Франковщине вражеские обстрелы были по объекту энергетической инфраструктуры, пострадавших нет - прокуратура
Посевную в Украине начали все области - Минагрополитики
По украинскому коридору в Черном море за 7 месяцев экспортировали грузов больше, чем за год работы зерновой сделки
В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены 6 домов и помещение бассейна лагеря - ОВА
Основателя биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам заключения
рф атаковала газовый объект на западе Украины, из-за непогоды без света более 200 городов и сел - Минэнерго
Гибель помощника Залужного: ГБР завершило расследование в отношении офицера, который подарил Частякову боевые гранаты
В Украину вернули 121 павшего защитника
В Румынии на острове на Дунае нашли фрагменты дрона. Румынское Минобороны расследует инцидент
Из-за атаки рф на энергообъекты ограничения электричества действуют на Криворожье и Харьковщине, возможны отключения еще в двух регионах
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
На Франковщине вражеские обстрелы были по объекту энергетической инфраструктуры, пострадавших нет - прокуратура
Объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области подвергся вражескому ракетному обстрелу, но обошлось без жертв.
Посевную в Украине начали все области - Минагрополитики
В Украине начали сев яровых культур все области, таких как подсолнечник, соя, сахарная свекла, пшеница, ячмень, горох и овес.
По украинскому коридору в Черном море за 7 месяцев экспортировали грузов больше, чем за год работы зерновой сделки
С момента запуска украинского гуманитарного коридора в Черном море было экспортировано 33,8 миллиона тонн груза в 40 стран на 1140 судах, что превысило объем экспорта за весь год действия Зерновой инициативы.
В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены 6 домов и помещение бассейна лагеря - ОВА
В результате вражеского обстрела в Хмельницкой области были повреждены 6 жилых домов и бассейн детского лагеря, пострадали окна и крыши, но жертв нет.
Основателя биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам заключения
Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной платформы FTX, был приговорен к 25 годам заключения за хищение 8 миллиардов долларов у клиентов в ходе одной из крупнейших финансовых афер в истории США.
рф атаковала газовый объект на западе Украины, из-за непогоды без света более 200 городов и сел - Минэнерго
Был вражеский ракетный удар по объекту газовой инфраструктуры на западе Украины, из-за атак рф есть ограничения электроснабжения в двух областях, обесточивание 212 населенных пунктов в пяти областях из-за непогоды.
Гибель помощника Залужного: ГБР завершило расследование в отношении офицера, который подарил Частякову боевые гранаты
Офицер из аппарата помощника Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подарил гранаты своему погибшему коллеге Геннадию Частякову на день рождения, что привело к случайной гибели Частякова, когда одна из гранат взорвалась, когда он распаковывал гранаты.
В Украину вернули 121 павшего защитника
При содействии различных ведомств и Международного Комитета Красного Креста Украина вернула тела 121 погибшего защитника.
В Румынии на острове на Дунае нашли фрагменты дрона. Румынское Минобороны расследует инцидент
Фрагменты беспилотного летательного аппарата (дрона) были найдены в сельскохозяйственной зоне на Большом острове Брэила (Insula Mare a Brăilei) 28 марта, сообщает Министерство национальной обороны Румынии.
Из-за атаки рф на энергообъекты ограничения электричества действуют на Криворожье и Харьковщине, возможны отключения еще в двух регионах
Из-за российских ракетных обстрелов, повредивших тепловые и гидроэлектростанции, поставки электроэнергии ограничены на Криворожье и в Харьковской области. Однако, возможны ограничениями еще в двух регионах.