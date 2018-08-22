В Донецкой области из-за пожара эвакуировали 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В г. Часов Яр в Донецкой области во время тушения пожара в многоквартирном доме пожарные эвакуировали 18 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
“Пожар произошел в квартире на 3-м этаже пятиэтажного дома, наблюдалось плотное задымление. Огонь распространился на шесть балконов на 3-5 этажах. Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей дома. Всего было эвакуировано 18 человек, в том числе 3 — по автолестнице”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, сообщение о пожаре поступило 21 августа в 10:22 на телефон Службы спасения “101”. Возгорание произошло в одном из многоквартирных домов на ул. Борисоглебская в г. Часов Яр Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда.
В городскую больницу г. Часов Яр медики госпитализировали 3-х жителей дома. Примерно в 13:00 в больнице была констатирована смерть 76-летнего мужчины.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 11:30 и ликвидировали в 12:50. Огнем уничтожено 6 балконов и повреждено 6 квартир на общей площади 180 кв. м.
От Главного управления привлекалось 26 сотрудников личного состава и 6 единиц техники.
Напомним, 22 августа в городе Часов Яр в Донецкой области вспыхнул еще один пожар — на полигоне твердых отходов.