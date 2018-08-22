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На Донеччині через пожежу евакуювали 18 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У м. Часів Яр у Донецькій області під час гасіння пожежі у багатоквартирному будинку вогнеборці евакуювали 18 людей. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області, передає УНН.

На Донеччині через пожежу евакуювали 18 людей

“Пожежа сталася у квартирі на 3-му поверсі п’ятиповерхового будинку, спостерігалось щільне задимлення. Вогонь розповсюдився на шість балконів на 3-5 поверхах. Рятувальники негайно приступили до евакуації мешканців будинку. Всього було евакуйовано 18 людей, у тому числі 3 — по автодрабині”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, повідомлення про пожежу надійшло 21 серпня о 10:22 на телефон Служби порятунку “101”. Займання сталось в одному з багатоквартирних будинків на вул. Борисоглибська у м. Часів Яр Донецької області. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 8-го Державного пожежно-рятувального загону.

До міської лікарні м. Часів Яр медики госпіталізували 3-ох жителів будинку. Приблизно о 13:00 у лікарні була констатована смерть 76-річного чоловіка.

Бійці ДСНС локалізували пожежу об 11:30 та ліквідували о 12:50. Вогнем знищено 6 балконів та пошкоджено 6 квартир на загальній площі 180 кв. м.

Від Головного управління залучалось 26 співробітників особового складу та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, 22 серпня у місті Часів Яр у Донецької області спалахнула ще одна пожежа — на полігоні твердих відходів.

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