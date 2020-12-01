На Донбассе в течение суток боевики четыре раза нарушили режим “тишины”
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На Донбассе в течение текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“Так, гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет. Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников не было”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще одно нарушение режима “тишины” задокументировано на Приазовье.
“После обеда вблизи населенного пункта Водяное зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа „Квадро“ с пересечением линии разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат противника. С начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках ответственности подразделений Объединенных сил наблюдается тишина”, — сообщили в ООС.