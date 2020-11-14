На Донбассе украинских военных обстреляли из минометов и гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 13 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“Провозглашенным режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Каменки, применив миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Марьинка зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе Шум боевики применили беспилотник, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17.
“Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника успешно подавлен. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было. С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано”, — сообщили в штабе ООС.