На Днепропетровщине грузовик мясокомбината столкнулся с легковушкой: трое погибших

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34291 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50012 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53604 просмотра

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня около семи утра в Днепропетровской области погибли 3 человека. Об этом УНН сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В ГСЧС сообщили, что 11 марта в 6:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло по адресу: Днепропетровская область, Павлоградский район, трасса Киев-Луганск-Изварино 295 км., вблизи села Богуслав.

По указанному адресу сразу были направлены спасатели.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в результате столкновения грузового автомобиля "Мясной мясокомбинат" с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар.

Огнем уничтожено легковой автомобиль и грузовой автомобиль на общей площади 20 квадратных метров.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 3 пострадавших, которые доставлены каретой скорой помощи в 4 центральную городскую больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

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