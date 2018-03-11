На Днепропетровщине грузовик мясокомбината столкнулся с легковушкой: трое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня около семи утра в Днепропетровской области погибли 3 человека. Об этом УНН сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В ГСЧС сообщили, что 11 марта в 6:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло по адресу: Днепропетровская область, Павлоградский район, трасса Киев-Луганск-Изварино 295 км., вблизи села Богуслав.
По указанному адресу сразу были направлены спасатели.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в результате столкновения грузового автомобиля "Мясной мясокомбинат" с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар.
Огнем уничтожено легковой автомобиль и грузовой автомобиль на общей площади 20 квадратных метров.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 3 пострадавших, которые доставлены каретой скорой помощи в 4 центральную городскую больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются.
Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.