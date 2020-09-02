На нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры, Леся Курбаса, Любомира Гузара.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улице Павла Скоропадского и бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.
Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, осень-2020 будет теплой и сухой, а средняя за сезон температура воздуха осенью может быть на 1-2 градуса выше, чем наблюдалась в начале этого века.