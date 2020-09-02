На нескольких мостах в Киеве образовались пробки

Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры, Леся Курбаса, Любомира Гузара.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улице Павла Скоропадского и бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.

Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, осень-2020 будет теплой и сухой, а средняя за сезон температура воздуха осенью может быть на 1-2 градуса выше, чем наблюдалась в начале этого века.