На чем экономят украинцы: эксперт рассказала, как война изменила структуру потребления

В своих выводах эксперт опирается на результаты исследования, проведенного Международным бюро кредитных историй совместно с CBR.

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«Меньше стали покупать игрушки для детей, покупать одежду, пользуются тем, что есть. Начали экономить на продуктах питания, то есть заменять более дешевыми продуктами, чем покупали раньше. Экономят на коммунальных платежах, то есть для многих людей оплатить коммунальные платежи – второстепенное дело. Не накапливают долги, но, конечно, если выбирать, купить хлеб или оплатить коммунальные, то выбирают купить хлеб. Очень сократились расходы на развлечения, алкоголь. Сократились расходы на услуги в сфере красоты, приобретение косметики и т.п.», - рассказала Коробкова.

В целом же исследование продемонстрировало, что уменьшилась доля тех, кто экономит, – предыдущий показатель 16% снизился до 11%. Следует добавить, что в распределении семейного дохода 59% – это расходы первой необходимости, 22% – на другие виды расходов, а 12% составляют сбережения.

«Люди перестали экономить на первоочередных вещах. Также получающие зарплату более 20 тыс. грн в эквиваленте где-то 20% дохода своего откладывают на депозит, на черный день. Вообще у 53% аудитории уменьшился объем потребительских трат в целом, то есть просто стали меньше покупать», - пояснила эксперт, добавила, что украинцы в основном не экономят на медикаментах.

По сравнению с периодом до 24 февраля значительно снизился уровень занятости: с 81% до 66%. Структура опрошенных относительно вынужденного перемещения в связи с войной существенно не изменилась. В то же время Коробко обратила внимание, что среди внешних переселенцев возросла доля тех, кто не планирует возвращаться.

«Если в мае такая доля составляла 2%, то сейчас она выросла до 40%», - пояснила эксперт, добавив, что в настоящее время доля нашедших работу среди таких лиц составляет 30%.

Об исследовании

Исследование проведено Международным бюро кредитных историй совместно с CBR. Его предмет – финансовое положение и финансовое поведение украинцев, в частности, в вопросе кредитования.

Интересно это исследование также тем, что за ним можно отслеживать тенденции. Ведь первое исследование проводилось в мае этого года, а второе – в конце августа.

Целевая аудитория Mass Active – населения Украины в возрасте 25-50 лет, которое до начала войны проживало в городах с населением более 50 тысяч человек.

Онлайн было опрошено 18% всего населения Украины (6,9 млн человек). Также было проведено 665 интервью, участниками которых стали 134 внутренних переселенца и 150 внешних.