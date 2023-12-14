На Черниговщине усиливают оборону на границе, устанавливают бетонные "зубы дракона"
Киев • УНН
Украинские военные укрепляют северные линии обороны бетонными "зубами дракона"; генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что во всей Северной операционной зоне ситуация стабильна, но Силы обороны подготовлены к потенциальным угрозам.
Украинские военные укрепляют позиции первой и второй полосы обороны на наиболее опасных направлениях на севере. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, если на границе угроза будет расти, привлекут дополнительные силы, сообщает УНН.
Сегодня на Черниговщине, как и во всей Северной операционной зоне, ситуация стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны
Он заверил, что ВСУ готовятся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимают меры по усилению нашей обороны.
Если угроза будет расти, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации
Дополнение
В Сумской области за прошедшие сутки украинские пограничники вступили в бой с представителями диверсионно-разведывательной группы рф.
На Черниговщине усиливают оборону на границе, устанавливают бетонные "зубы дракона"
Украинские военные укрепляют северные линии обороны бетонными "зубами дракона"; генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что во всей Северной операционной зоне ситуация стабильна, но Силы обороны подготовлены к потенциальным угрозам.
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