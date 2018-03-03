В Черниговской области с острым отравлением госпитализировали 16 школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Прокуратура и полиция открыли уголовное производство по факту острого отравления 16 учеников Борзнянской школы-интерната. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Черниговской области, передает УНН.
"Полиция и прокуратура Черниговской области в рамках открытого уголовного производства устанавливают причину вспышки острой кишечной инфекции в Борзнянской школе-интернате", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди учеников Борзнянской общеобразовательной школы-интерната зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали ученики 1-го, 4-го, 6-го, 9-го и 10-го классов. Всего госпитализированы 16 школьников.
Врачи констатируют у больных течение заболевания в легкой и средней тяжести. За контактными детьми установлено медицинское наблюдение. Специалисты Черниговского областного лабораторного центра Минздрава проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, лабораторные исследования.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР, открыто уголовное производство по части 1 статьи 137 (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве после употреблении суши в одном из столичных заведений в больницу обратились пять человек с симптомами отравления.