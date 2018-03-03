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На Чернігівщині з гострим отруєнням госпіталізували 16 школярів

На Чернігівщині з гострим отруєнням госпіталізували 16 школярів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Прокуратура і поліція відкрили кримінальне провадження за фактом гострого отруєння 16 учнів Борзнянської школи-інтернату. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Чернігівській області, передає УНН.

"Поліція та прокуратура Чернігівщини в рамках відкритого кримінального провадження встановлюють причину спалаху гострої кишкової інфекції в Борзнянській школі-інтернаті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед учнів Борзнянської загальноосвітньої школи-інтернату зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Постраждали учні 1-го, 4-го, 6-го, 9-го і 10-го класів. Всього госпіталізовано 16 школярів.

Лікарі констатують у хворих перебіг захворювання у легкій і середній тяжкості. За контактними дітьми встановлено медичний нагляд. Фахівці Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ проводять протиепідемічні та дезінфекційні заходи, лабораторні дослідження.

Інформація про подію внесена до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 137 (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві після вживанні суші в одному із столичних закладів до лікарні звернулись п'ятеро людей із симптомами отруєння.

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