На Буковине обнаружили только 98 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 98 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 630 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 224 случая болезни. За последние сутки 630 человек выздоровели, 62 351 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1655 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 769 образцов и 500 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.