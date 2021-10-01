На Буковине обнаружили 585 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Черновицкой области за 1 октября зафиксировали 585 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 211 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 90 085 случая болезни. За последние сутки 211 человек выздоровели, 81 746 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2037 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1882 ПЦР-исследования и 1082 экспресс-теста.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 435 413 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 446 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.