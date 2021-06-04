На Буковине обнаружили 54 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 54 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 92 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 460 случая болезни. За последние сутки 92 человека выздоровели, 76 581 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1773 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 481 ПЦР-исследований и 644 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 209 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 959 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.