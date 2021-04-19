На Буковине от коронавируса в сутки выздоровели более 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 179 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 407 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 75 571 случая болезни. За последние сутки 303 человек выздоровели, 56 609 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1 574 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 959 образцов и 75 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Дополнительно
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.