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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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На Буковине в больницах находятся более полусотни пациентов с подозрением и 48 больных на COVID-19

На Буковине в больницах находятся более полусотни пациентов с подозрением и 48 больных на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10180 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В медицинских учреждениях Черновицкой области, по состоянию на 3 апреля, находится 48 пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19 и 53 пациента с подозрением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"В медицинских учреждениях Буковины, по состоянию на 3 апреля, находится 101 пациент. У 48 из них - подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в областную детскую больницу пока госпитализированы пять детей. У троих диагностировано COVID-19, у двоих его подозревают. Все больные чувствуют себя хорошо.

"В Глибоцкой центральной районной больнице находятся 14 пациентов, коронавирус пока диагностирован у 7 из них. Двое больных - в реанимационном отделении на неинвазивной вентиляции легких. У одного из этих пациентов подтверждено COVID-19, он также страдает гипертонией и сахарным диабетом. В другого коронавирус не выявили, но состояние его также стабильно тяжелое", - отмечается в сообщении.

Также в Черновицкой городской больнице №1 оказывают помощь 16 пациентам. У 6 из них - подозрение на коронавирус, двое находятся в реанимации на неинвазивной вентиляции легких. Оба больных в тяжелом состоянии, имеют 70 лет. У одного из них - коронавирус, а также сахарный диабет и гипертония. Другого госпитализировали с подозрением на COVID-19, однако он получил отрицательный результат теста и сейчас борется с пневмонией.

"В Сторожинецкой центральной районной больнице находится 6 человек, двое из них - с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении.

В ОГА сообщается, что в областную больницу госпитализированы 39 человек, 19 из них имеют подтвержденный COVID-19. Четверо пациентов находятся в реанимации, их состояние - стабильно тяжелое. У троих из них диагностирован коронавирус, у одного - подозрение. Одна больная старшего возраста с коронавирусом находится на искусственной вентиляции легких, двое - на кислородной дотации.

"В Хотинской центральной районной больнице оказывают помощь 16 больным, у 6 из них - коронавирус уже подтвердили. Тяжелых больных здесь нет. Также пациенты с подозрением на коронавирус есть в других центральных районных больницах. В частности, двое - в Сокирянской, двое - в Новоселицкой и один - в Кицманской ЦРБ", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.

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