На Буковине реконструируют еще одно футбольное мини-поле для сельской молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В городе Кицмань Черновицкой области реконструируют спортивную площадку с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, передает УНН со ссылкой на ProZorro.
Спортивная площадка находится по ул. Независимости, 8.
Тендер по капитальному ремонту мини-поля проводил Кицманский сельсовет.
Реконструировать футбольное мини-поле будет ФЛП Буковей Владимир Васильевич. Согласно условиям договора, заключенного между заказчиком тендера и победителем, капремонт футбольного мини-поля будет завершено до 31 декабря 2019 года.
Напомним, в "ФФУ Продакшн" ранее сообщили, что в течение прошлого года в Черновицкой области уже построили 8 футбольных мини-площадок.
Как писал УНН, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине к 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.