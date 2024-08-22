На благотворительном забеге в Черкассах впервые обустроят инклюзивную трассу

15 сентября 2024 года в Черкассах в рамках квадромарафона "RUN 4 VICTORY" будет доступна инклюзивная трасса для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Забег будет проходить по центральным улицам города. Желающие смогут выбрать для себя дистанцию в 2, 5, 10, 21 км или присоединиться к забегу онлайн. Для самых маленьких участников предусмотрены дистанции 200, 400 или 800 м.

Кроме традиционных будет доступна также инклюзивная трасса с дистанцией в 2 км. Ее цель - чтобы все участники чувствовали себя комфортно и безопасно, полностью сосредоточившись на процессе.

С одной стороны, инклюзивная трасса будет соответственно обозначена и адаптирована к потребностям и возможностям людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ампутациями для того, чтобы они могли двигаться в своем темпе. С другой - ее маршрут не будет разделять участников мероприятия, ведь всем важны единство и поддержка.

"Мы ежедневно поддерживаем ВСУ. Донатим, передаем оборудование, машины, продукты. Мы объединяемся с коллегами из МХП, с общинами и делаем много добрых дел, - отмечает Александр Воскобойник, директор МХП-УРОЖАЙ, - С большим энтузиазмом присоединился к организации третьего забега из Лиги забегов RUN 4 VICTORY, который пройдет в Черкассах - городе, где расположен офис нашего аграрного предприятия. На этот раз мы собираем средства для нужд нашей местной 118-й бригады ТРО. Черкасчане и не только хорошо знают о бойцах этой бригады, которые защищают нашу страну в горячих точках. Поэтому призываю всех 15 сентября выйти с нами на дистанцию и пробежать, или даже пройти посильное расстояние. В наших забегах нет проигравших, все - победители! Все - единый организм, который поддерживает и придает силы защитникам бороться! Это возможность одержать победу над собой и продемонстрировать мощь и характер украинцев!".

Для участников боевых действий, военнослужащих и ветеранов участие бесплатное. Зарегистрироваться на благотворительный забег можно здесь.

Первые благотворительные забеги квадромарафона "RUN 4 VICTORY" уже состоялись в Тернополе и Виннице, привлекая более 1 000 участников суммарно. Все средства, собранные во время мероприятий, были переданы на нужды местных воинских частей и ТрО. Третьим городом, который примет забег, станут Черкассы. Марафон организуют спортивное сообщество "Характер" и Благотворительный фонд "МХП Громаді". Спонсорами забега является международная компания МХП и Центральный Хаб МХП. Мероприятие реализуют при поддержке Черкасской ОВА, облсовета и горсовета.