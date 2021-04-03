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На 87-м округе посчитали уже почти 96% голосов, отрыв Вирастюка увеличился

На 87-м округе посчитали уже почти 96% голосов, отрыв Вирастюка увеличился

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 20:40 3 апреля обработала 95,72% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду. Кандидат Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" увеличил отрыв от конкурента Александра Шевченко от партии "За будущее". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.

Детали

Так, в одномандатном избирательном округе №87 на Прикарпатье по итогам обработки 95,72% участковых протоколов с голосования на довыборах в ВР в тройке лидеров Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" (31,52%, 14 765 голосов), Александр Шевченко от партии "За будущее" (29,28%, 13 719 голосов) и Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (29,09%, 13 627 голосов).

Разница в количестве полученных голосов у лидеров гонки Вирастюка и Шевченко увеличилась до 1046 голосов.

По данным наблюдателей ОПОРЫ, за сегодня есть по еньшей мере три участка, где пересчитали голоса.

Также в ОПОРЕ отметили, что "председатель ОИК Андрей Лозинский сообщил, что на сегодня есть около 20 исков в суд".

Дополнение

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила разночтения в количестве бюллетеней уже на пяти участках. А недействительными результаты признали уже на 4-х.

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснять ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после возобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Добавим, ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Так, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019-го в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

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