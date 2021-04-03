На 87-м округе посчитали уже почти 96% голосов, отрыв Вирастюка увеличился

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 20:40 3 апреля обработала 95,72% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду. Кандидат Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" увеличил отрыв от конкурента Александра Шевченко от партии "За будущее". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.