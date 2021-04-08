На 8 апреля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 8 апреля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 554.9247 грн;
Серебро - 22.3489 грн;
Платина - 1 102.7255 грн;
Палладий - 2 357.0391 грн.
По сравнению с 7 апреля курс золота и платины вырос, когда другие указанные металлы - упали.