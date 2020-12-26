На 26 декабря установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 26 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 708.5670 грн;
Серебро — 23.4276 грн;
Платина — 933.4946 грн;
Палладий — 2 122.7454 грн.
По сравнению с 25 декабря цены на все указанные банковские металлы не изменились.