На 20 февраля установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро 20 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1725.3548грн

Серебро —21.7381грн

Платина —982.2734грн

Палладий — 2138.1749грн.

По сравнению с 19 февраля курс золота, палладия, серебра и платины не изменился.