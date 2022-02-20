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15 марта, 19:03 • 87963 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123660 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114127 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108539 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98543 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94725 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82887 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На 20 февраля установлена цена на банковские металлы

На 20 февраля установлена цена на банковские металлы

Киев • УНН

 • 151577 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 20 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро 20 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1725.3548грн

Серебро —21.7381грн

Платина —982.2734грн

Палладий — 2138.1749грн.

По сравнению с 19 февраля курс золота, палладия, серебра и платины не изменился.

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