На 20 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 20 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 20 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1725.3548грн
Серебро —21.7381грн
Платина —982.2734грн
Палладий — 2138.1749грн.
По сравнению с 19 февраля курс золота, палладия, серебра и платины не изменился.