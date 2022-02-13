На 13 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 13 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 13 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1649.9716 грн
Серебро —20.6964 грн
Платина —931.9063 грн
Палладий — 2035.2375 грн.
По сравнению с 12 февраля курс золота, серебра, платины и палладия не изменился.