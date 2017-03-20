На 11 оползнеопасных участках Киева проведут работы

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в столице насчитывается более 100 оползнеопасных территорий. Из них, по результаты проведенных обследований, определены 40 участков, где противоаварийные работы следует начинать в первую очередь.

"В этом году планируем провести противооползневые работы на склоне озера Глинка, на склоне Батыевой горы, склоне Совской балки возле улицы Петра Радченко и склоне у здания на улице Нижнеюрковской. Планируется укрепить Днепровский склон возле пешеходного моста. Будут устроены подпорные стенки между домами на улицах Трехсвятительской, 5/1-А и Костельной, 10 Также среди первоочередных объектов склоны на улице Адмирала Ушакова, озеро возле Учебного переулка, 7, склоны Мышеловской балки на улице Академика Кащенко, 154 и завершения противоаварийных работ у дома на проспекте Валерия Лобановского, 14 ", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что часть работ на объектах начато в 2016 году. В частности, на проспекте Лобановского построено подпорную стенку, а в этом году будет выполнена вторая очередь работ.

Как сообщал УНН, с начала весны в столице ликвидировали 93 стихийные свалки.