МИД Венгрии выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Министерство иностранных дел Венгрии выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье и ожидает от Украины обеспечения безопасности венгров в этом регионе. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович, сообщается на официальном сайте венгерского правительства, передает УНН.
"Все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство. Мы ожидаем, что украинская власть будет гарантировать безопасность венгров из Закарпатья, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье", - сказал министр иностранных дел.
Напомним, венгерская община в лице Общества венгерской культуры Закарпатья (ОО "ОВКЗ - КМКС") поддерживает инициативу введения в области постоянной миссии ОБСЕ. Предшествовали заявлении нападения на здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ) в Ужгороде 4 и 27 февраля 2018 года.
Добавим, что прокуратурой Закарпатской области в уголовном производстве, что расследовалось следователями ГУ ЧП в Закарпатской области, составлен сообщение о подозрении в поджоге офиса Общества венгерской культуры Закарпатья двум гражданам Польской Республики.