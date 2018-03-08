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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34280 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49975 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53574 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 101018 просмотра

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Актуальное
МИД Венгрии выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье

МИД Венгрии выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 11620 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Министерство иностранных дел Венгрии выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье и ожидает от Украины обеспечения безопасности венгров в этом регионе. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович, сообщается на официальном сайте венгерского правительства, передает УНН.

"Все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство. Мы ожидаем, что украинская власть будет гарантировать безопасность венгров из Закарпатья, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье", - сказал министр иностранных дел.

Напомним, венгерская община в лице Общества венгерской культуры Закарпатья (ОО "ОВКЗ - КМКС") поддерживает инициативу введения в области постоянной миссии ОБСЕ. Предшествовали заявлении нападения на здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ) в Ужгороде 4 и 27 февраля 2018 года.

Добавим, что прокуратурой Закарпатской области в уголовном производстве, что расследовалось следователями ГУ ЧП в Закарпатской области, составлен сообщение о подозрении в поджоге офиса Общества венгерской культуры Закарпатья двум гражданам Польской Республики.

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