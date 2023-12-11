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МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $900 млн в связи с выполнением обязательств - Шмыгаль

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 22:31  •  11487 просмотра

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Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $900 млн. после того, как Украина выполнила необходимые контрольные показатели, включая законодательные реформы. Премьер-министр Шмыгаль признал, что Украина выполнила условия МВФ в условиях войны.

Исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины, что открывает путь Украине к получению очередного транша в размере 900 млн долларов. Это произошло благодаря тому, что Украина выполнила все поставленные "маяки", в том числе и законодательные инициативы по Бюджетному кодекса  Об этом 11 декабря сообщил   Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

В Фонде отметили наши достижения в реализации программы и реформ, несмотря на полномасштабную войну. Украина выполнила все поставленные "маяки", в частности законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усиление налоговой политики, антикоррупционные меры и т.д.

- отметил Шмыгаль.

Детали

Исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины. Это открывает путь к получению очередного транша в размере 900 млн долларов.

Программа в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины в целом предусматривает выделение 15,6 млрд долларов в течение 4 лет для поддержки экономической стабильности и восстановления нашего государства.

"Спасибо МВФ и украинской команде за скоординированную и последовательную работу для укрепления и развития Украины", - написал в своем телеграм  Денис Шмыгаль.

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Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Зеленский встретится с главой МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить одобрение пакета помощи Украине в размере 900 миллионов долларов. Это происходит параллельно с планами выступить перед американскими военными в Национальном университете обороны.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
МВФ схвалив виділення Україні траншу у розмірі $900 млн у зв'язку з виконанням зобов'язань – Шмигаль
IMF approves disbursement of $900 million tranche to Ukraine in connection with fulfillment of obligations - Shmyhal
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МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $900 млн в связи с выполнением обязательств - Шмыгаль

Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $900 млн. после того, как Украина выполнила необходимые контрольные показатели, включая законодательные реформы. Премьер-министр Шмыгаль признал, что Украина выполнила условия МВФ в условиях войны.

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